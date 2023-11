Xinguara: Funcionário de Frigorífico é preso por furtar pedra de boi

A Polícia Civil de Xinguara, no sul do Pará, efetuou a prisão em flagrante de um homem pela prática de furto, na última quarta-feira 1º de novembro. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira (6).

A equipe Policial foi até o local da ocorrência, onde durante abordagem o suspeito foi encontrado em posse do produto de furto. O homem, que trabalhava como funcionário de um frigorífico, subtraiu pedras de cálculo biliar de boi.

Na residência do indivíduo, foram encontradas 54 gramas de pedras. O material é comercializado por um alto preço no mercado internacional por ser utilizado na fabricação de medicamentos e indução de formação de pérolas em ostras.

O suspeito foi apresentado na Delegacia de Polícia de Xinguara, onde se encontra preso à disposição do Poder Judiciário. (A Notícia Portal/Blog do Luiz Pereira)