O motorista de um carro de passeio, que segundo testemunhas estava em alta velocidade, foi parar dentro de um córrego, após perder o controle da direção.

O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (6), no setor Planalto na cidade de Rio Maria, no sul do Pará:

O carro foi retirado do córrego por uma retroescavadeira. Apesar do susto o motorista nada sofreu. (A Notícia Portal/Luiz Pereira)