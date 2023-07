Grupo de MT que aplicava golpes pela internet em vítimas do PA é preso em operação

Sete pessoas suspeitas de integrar um grupo criminoso responsável por golpes pela internet foram presas durante a operação ‘Illusion’, deflagrada pelas Polícias Civis de Mato Grosso e do Pará, nessa quarta-feira (12). Também foram cumpridos outros sete mandados de busca e apreensão domiciliar, decretados pela Justiça da Comarca de Belém (PA), pelos crimes de fraude eletrônica e associação criminosa.

Todas as ordens judiciais foram cumpridas em Cuiabá e Várzea Grande, nos bairros: Três Barras, Jardim Vitória, Jardim União e Nossa Senhora da Guia.

De acordo com a polícia, a investigação apontou que os envolvidos cometeram fraude eletrônica utilizando um perfil falso no WhatsApp. São mais de 20 vítimas do Pará, que geraram um prejuízo de aproximadamente R$ 200 mil.

A ação foi coordenada pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos (DRCI), contou com apoio das unidades da Diretoria de Atividades Especiais (DAE).

Além da DRCI, participaram da operação, equipes da Gerência de Combate ao Crime Organizado, Delegacia Especializada do Meio Ambiente, Delegacia Especializada de Crimes Fazendários e Gerência Estadual de Polinter e Capturas. (A Notícia Portal/ G1 Pará)