Caminhões se chocam, pegam fogo e motoristas morrem próximo a Itupiranga

Na tarde de quarta-feira (3), um grave acidente envolvendo uma carreta bi-trem de transporte bovino e um caminhão de carga resultou na morte de duas pessoas. Os dois veículos pegaram fogo e as vítimas fatais seriam os motoristas.

O acidente aconteceu na rodovia BR-230 (Transamazônica), depois da entrada da cidade de Itupiranga, a 10 km da Vila de Cajazeiras, zona rural daquele município.

De acordo com informações do tenente Aldir, comandante da Polícia Militar em Itupiranga, a guarnição de Cajazeiras foi até o local do sinistro para averiguar a situação e tomar as primeiras providências. Além disso, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também seguiram para lá ainda durante o dia, assim como o Corpo de Bombeiros para debelar as chamas.

Segundo o policial, a área onde aconteceu o acidente não tem cobertura de telefonia, de modo que as informações estavam chegando com certo atraso.

Como é normal acontecer em tempos de informação instantânea, dezenas de vídeos do terrível acidente foram gravados por celulares e lançados nas redes sociais. Em alguns deles, o caminhão de carga ainda não estava incendiado e era possível ver o braço do motorista (já sem vida) do lado de fora. Em outras filmagens os dois veículos já aparecem sendo consumidos pelas chamas.

(Com informações Correio de Carajás)