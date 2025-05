Homem registra boletim de ocorrência por calúnia após acusações nas redes sociais

O morador Jhon Cleiton Oliveira dos Santos procurou a Delegacia de Polícia de Tucumã na manhã desta quinta-feira (8), para registrar um boletim de ocorrência por calúnia contra um homem identificado apenas como Júnior. Segundo o relato, o caso ocorreu na noite do dia 7 de maio, por volta das 20h30, quando o autor das acusações teria feito postagens ofensivas em redes sociais e grupos de WhatsApp.

De acordo com Jhon dos Santos, Júnior publicou mensagens nas quais o chamava de “cara vagabundo”, acusando-o de envolvimento em furtos na cidade de Ourilândia do Norte e afirmando que ele estaria “levando panelas e botijão de gás”. Ainda segundo a vítima, as mensagens incentivavam a população a acionar a polícia caso ele fosse visto na cidade.

O denunciante afirma que já teve um desentendimento com Júnior, com quem trabalhou por cerca de um ano, e que os dois nunca se deram bem. Ele sustenta que as acusações são infundadas, que não tem envolvimento com crimes e que os ataques atingem diretamente sua honra e reputação.

No boletim, Jhon dos Santos também informou que o acusado pode ser localizado na Serraria do Itamar, nas proximidades de um laticínio em Tucumã. O caso foi registrado como calúnia e será apurado pela Polícia Civil de Tucumã. (Roney Braga A Notícia Portal)