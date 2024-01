ÁGUA AZUL DO NORTE: Saiba quem era o vice-prefeito Tonhão da Canadá e o que levou a sua morte

Antônio de Sousa Leite (57), ‘Tonhão da Canadá’ veio a óbito na madrugada deste sexta feira (5), no Hospital Regional Público do Araguaia (HRPA) em Redenção, vítima de complicações renais, provocado por diabetes. Tonhão já sofria com diabetes há muito tempo e há cerca de 60 dias ele tinha passado a fazer hemodiálise três vezes por semana no hospital regional em Redenção. “Obesidade e vida sedentária podem ter contribuído com o quadro de diabetes que levou a morte do meu irmão”, disse Rodrigo Leite, irmão de Tonhão.

A morte de Tonhão da Canadá abalou a opinião pública de Água Azul do Norte, especificamente do distrito de Canadá, onde ele residia com a sua esposa, filhos e netos. O corpo de Antônio está sendo velado na igreja Assembleia de Deus em Canadá, onde ele será sepultado neste sábado as 17 hs.

QUEM: Tonhão da Canadá era natural de Palmeiras – Goiás. Ele se mudou para o Pará em 1981 e em 1986 passou a morar na colônia Canadá, município de Água Azul do Norte – juntamente com sua mãe Benedita Souza Leite e o seu pai José de Souza Leite ‘Zé Tomé’, ambos falecidos. Tonhão era o sexto filho mais velho de um grupo de 10 irmãos.

LEGADO: O seu perfil de participação social, sempre ajudando as pessoas, permitiu que ele fosse eleito duas vezes para o cargo de vereador e duas vezes eleito para o cargo de vice-prefeito de Água Azul do Norte. Em 2012 ele foi eleito vice-prefeito juntamente com a prefeita Cátia Patrícia; em 2020 Tonhão foi eleito vice-prefeito juntamente com o prefeito Vandim.

O legado político dos filhos de Zé Tomé, em Água Azul do Norte, também inclui o irmão de Tonhão; Rodrigo Souza Leite o ‘Rodrigão’ que atualmente é vereador por três mandatos consecutivos. (Notícia Portal – Lourivan Gomes / correspondente Água Azul do Norte – Charles The Black)