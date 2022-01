Pará: Emater oferta 102 vagas em Processo Seletivo

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater-Pa) está com inscrições abertas para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) 01/2022 para o preenchimento de 102 vagas de níveis fundamental, médio e superior. Interessados devem se candidatar pelo Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificados (Sipros) nesta quinta-feira (6) e sexta-feira (7).