Xinguara: Homem é suspeito de atirar contra o próprio genro no Distrito Rio Vermelho

Um homem foi preso pela Policia Militar no último domingo (28), acusado de efetuar disparos contra o próprio genro no Distrito Rio Vermelho, no município de Xinguara, no sul do Pará.

Segundo as informações Policiais, a vítima que não saiu ferida, procurou a Base da Policia Militar do Distrito, afirmando que seu sogro teria atirado com uma espingarda em sua direção, após uma discussão entre eles.

O suspeito foi localizado minutos depois, sendo preso em flagrante totalmente embriagado. Com ele os agentes apreenderam uma espingarda calibre 22 usada no crime.

O sogro foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Xinguara. Caso comprovado o crime, o homem responderá por tentativa de homicídio. (A Notícia Portal/ Blog do Luiz Pereira)