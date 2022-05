Sul do Pará: Homem morre e mulher fica gravemente ferida em acidente na BR-155

Um homem morreu e uma mulher ficou gravemente ferida após um acidente rodoviário na BR-155. O fato ocorreu na tarde de terça-feira, 10, no trecho entre os municípios de Xinguara e Rio Maria, sul do Estado. Conforme testemunhas, a caminhonete que conduzia o casal tentava ultrapassar um caminhão, porém para evitar uma colisão frontal com outra caminhonete, entrou na frente do referido caminhão e foi arrastada para fora da rodovia.

O motorista da caminhonete, Antônio Luís Ribeiro, 59 anos, morreu no local do acidente. Vilma Lopes Cavalcante Ribeiro, 53 anos, que estava no banco do carona, ficou gravemente ferida. Segundo testemunhas que passavam no local do acidente, após ser arrastada para fora da pista, a caminhonete tombou várias vezes até colidir contra um poste de energia elétrica. A carreta também foi parar fora da estrada. O caminhoneiro sofreu apenas escoriações.

O casal vítima do acidente é morador de São Félix do Xingu, também na região sul do Estado. A caminhonete que eles estavam, modelo Triton L-200, branca, ficou completamente amassada devido à violência do impacto. Uma equipe da Equatorial foi acionada para fazer o corte da energia elétrica para que fosse feito o resgate das vítimas, realizado pela guarnição da Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, de Redenção.

Conforme a PM, o casal ficou preso nos destroços da caminhonete. A mulher, resgatada com vida, foi levada pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Hospital Municipal de Rio Maria.

