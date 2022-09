SAPUCAIA: PM prende homem que agrediu e ameaçava matar a ex-mulher

Sapucaia/PA – Um homem identificado como Luiz Carlos Souza Jansem foi preso em flagrante pela Polícia Militar após agredir e ameaçar matar a ex-mulher dele. O caso aconteceu em Sapucaia, no sudeste do Pará.

Na hora da prisão, o acusado estava armado com um revólver calibre 22. Segundo a PM, uma guarnição estava em ronda quando foi informada que um homem tinha agredido a ex-companheira e estava ameaçando matá-la.

Após apurar a denúncia, a equipe saiu em diligências e conseguiu localizar Luiz Carlos, que estava em um veículo Meriva de cor cinza. Dentro do carro os policiais encontraram o revólver calibre 22.

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Sapucaia. De acordo com a PM, a vítima já possuía medidas protetivas em desfavor de Luiz Carlos, que agora foi novamente autuado por violência doméstica, ameaça e descumprimento de ordem judicial e está à disposição da Justiça. (A Notícia Portal / com informações de Native News).