Estado sanciona sistema de bonificação para estudantes e servidores da educação

Nesta sexta-feira (24), por meio do Diário Oficial do Estado (DOE), o governador do Pará, Helder Barbalho, sancionou o programa ”Escola que transforma”, já na última terça-feira (21), o chefe do Executivo Estadual também sancionou o ”Bora Estudar”. Os dois programas são vinculados à Secretaria de Estado de Educação (Seduc), e consistem em um sistema de bonificação inédito para estudantes e servidores da educação pública paraense. Um investimento de cerca de R$ 350 milhões.

‘’A sanções do Bora Estudar e do Escola que Transforma marcam um grande momento para a educação paraense, reforçando nosso compromisso, do governador Helder Barbalho e da vice-governadora Hana Ghassan, em reconhecer e valorizar o trabalho incansável das nossas equipes e estudantes ao longo deste ano. O resultado dessa dedicação marcará um momento histórico para a educação do Pará, que, tenho certeza, terá um retorno expressivo no Ideb”, destacou o secretário de Estado de Educação, Rossieli Soares.

O programa “Bora Estudar” vai disponibilizar auxílio financeiro de R$ 10 mil para o melhor estudante de cada turma, por meio do programa “Sua Casa”. Os melhores estudantes serão beneficiados pela Companhia de Estado de Habitação (Cohab).

Dessa maneira, os pais desses alunos poderão garantir a aquisição de materiais de construção para reconstrução e ampliação de sua residência. A expectativa é atender cerca de 19 mil estudantes da rede, em todos os 144 municípios paraenses.

Em reafirmação a política de valorização dos servidores da educação do Estado, o programa “Escola que transforma”, poderá contemplar com até mais 3,5 salários, os profissionais paraenses que trabalharem para atingirem as metas propostas pela Seduc no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). A medida vai contemplar servidores nos cargos de merendeiras, vigias, professores, técnicos em educação, técnicos administrativos e operacionais, beneficiando 100% dos trabalhadores da Seduc, ou seja, cerca de 30 mil servidores da pasta.

De acordo com DOE, o programa também vai beneficiar professores que atuam nas escolas técnicas do Estado, e servidores vinculados à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet).

As bonificações do programa ”Bora Estudar” e ”Escola que transforma” serão realizadas após a divulgação das notas das escolas no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), por meio do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 2023. (A Notícia Portal/ Agência Pará)