Por aprovação no STF, Flávio Dino procura senadores e marca reunião com Mourão

Indicado pelo governo ao Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Flávio Dino traçou um roteiro de visitas, que inclui senadores bolsonaristas, em busca de votos para o STF.

Nos próximos dias, Dino irá ao gabinete de Hamilton Mourão (Republicanos-RS), hoje senador pelo Rio Grande do Sul e ex-vice-presidente.

Por outro lado, pelo menos cinco políticos ligados à antiga gestão, de acordo com aliados de Dino, já fizeram chegar a informação de que não irão aceitar a visita. É o caso dos senadores Magno Malta (PL-ES) e Cleitinho (Republicanos-MG).

O líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), afirmou que Dino vai bater na porta de todos os senadores que quiserem recebê-lo. A estratégia foi definida em jantar com senadores governistas nesta terça-feira (28).

“Irá falar com todos os dispostos a recebê-lo, a não ser aqueles que não quiserem. Ele irá procurar todos; quem não quiser, paciência”, afirmou.

Mourão respondeu que vai receber Dino por educação, mas que irá votar contra a indicação dele. “Não receber é falta de educação. Por outro lado, é o momento de, cara a cara, deixar claro por que não apoio sua indicação para o STF”.

Os senadores Cleitinho e Magno Malta ainda não se manifestaram sobre. (A Notícia Portal/ CNN Brasil)