Xinguara inaugura o Novo Fórum Distrital

Na manhã desta quinta-feira (26) O prefeito Dr. Moacir (PL) e o governador Helder Barbalho (MDB), juntamente com a presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, inauguraram o Novo Fórum Distrital no município de Xinguara-PA

A nova estrutura atenderá com agilidade mais de 30 mil moradores do Quarto Distrito Judicial e municípios vizinhos. O edifício de dois pisos está construído na localização privilegiada da Nova Sede Municipal de Kuala, com uma área construída de 1600 metros quadrados (m²), na Avenida Xingu, N841, no Bairro Centro.

A nova unidade oferece os serviços de varas ordinárias e varas especiais, além de garantir orientação jurídica em ações de alimentos, cobranças, conversão de união estável em união estável, cumprimento de obrigações, investigações de paternidade, audiências de mediação, orientações e sentenças de natureza criminal determinada e civil.

Há décadas, a estrutura do fórum da Comarca de Xinguara, que inclui também os municípios de Água do Norte e Sapucaia, estava precária para quem precisa de atendimento judicial, desde ausência de circulações restritas para réus e acessibilidade prejudicada por barreiras.

O valor investido pelo Governo do Estado por meio da Secretaria Estadual de Urbanismo e Obras Públicas (Sedop) para a nova estrutura, é de R$ 6,2 milhões. A construção foi possível graças à assinatura dos termos de cooperação técnica entre o governo do estado do Pará e o poder judiciário para o biênio 2021-2023

Agora, a nova estrutura vai garantir mais dignidade, tanto para o servidor quanto para os cidadãos e usuários do sistema de Justiça, ampliando os serviços para os habitantes dos municípios da região, dando mais celeridade aos processos, orientações jurídicas, além de oferecer mais estrutura e acessibilidade para a população.

(A Notícia Portal com informações de Agência Pará).