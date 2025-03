Polícia civil prende integrante do comando vermelho em Rio Maria

A Polícia Civil e a Polícia Militar prenderam em flagrante, nesta segunda-feira (17), Caique Costa Cruz, apontado como integrante do Comando Vermelho (CV). Ele foi capturado em uma residência no Parque da Liberdade, em Rio Maria, após investigações indicarem um possível ataque entre facções criminosas.

Com o suspeito, foram apreendidos uma submetralhadora artesanal calibre 9mm, um revólver calibre .38 e uma identidade falsa em nome de outra pessoa. No momento da abordagem, ele tentou fugir, mas foi contido pelas equipes.

O material apreendido e o suspeito foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Rio Maria, onde ele permanece à disposição da Justiça. As investigações continuam para apurar possíveis conexões do detido com outras ações criminosas na região. (A Notícia Portal/ Foto: Polícia Civil)