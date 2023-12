Governo do Pará realiza maior concurso da história da Polícia Militar com 4.400 vagas em disputa.

Neste domingo (10), a Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) do Governo do Pará conduziu a prova objetiva e discursiva para o Curso de Formação de Oficiais (CFO) no âmbito do concurso público da Polícia Militar (PMPA). Este certame histórico oferece um total de 4.400 vagas para oficiais e praças, representando um marco significativo para a PM do Pará. Cerca de 4 mil candidatos participaram da prova, que ocorreu em diferentes cidades do estado.

Do total de vagas disponíveis, 400, mais o cadastro reserva, são destinadas ao Curso de Formação de Oficiais, enquanto as restantes 4 mil são para o Curso de Formação de Praças (CFP). A prova, composta por questões objetivas de múltipla escolha e uma redação, avaliou conhecimentos específicos da área escolhida pelos candidatos. A iniciativa reforça o compromisso do estado em fortalecer a segurança pública, visando combater o crime e garantir o bem-estar da população paraense.

A empresa responsável pela organização do certame é o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Após a realização da prova, os candidatos aguardam ansiosamente pelos resultados, que incluirão a consulta individual aos gabaritos oficiais preliminares e a divulgação do padrão preliminar de resposta da prova discursiva a partir de 19h do dia 12 de dezembro no site da banca.

A próxima etapa do concurso, marcada para o próximo domingo (17), contemplará a prova objetiva e discursiva para as 4 mil vagas destinadas ao Curso de Formação de Praças. (a Notícia Portal com informações da Agência Pará).