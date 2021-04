EM 12 MESES, PREÇO DA PICANHA PASSA DE R$: 43,99 a R$: 69,99, CONFIRA OUTROS ALIMENTOS COM REAJUSTES

A notícia boa é que o preço do feijão de 1 kg caiu. No ano passado, chegou a custa R$ 8,98. Já neste mês de abril, segundo a pesquisa, é vendido a R$ 7,99.

O quilo do músculo, carne de segunda, custava R$ 24,18 no ano passado. Já este ano, ele pode chegar a R$ 32,49.

Para economizar, o empresário deixou de vender no sistema self-service, no qual ele disponibilizava 20 tipos de comidas quentes e 35 variedades de saladas. Agora, ele trabalha com pratos prontos.

“No princípio, eu deixei de trabalhar no self-service porque a quantidade de pessoas permitidas dentro do estabelecimento não era o suficiente para manter o self-service de qualidade. Então optei para ter gasto zero de desperdício, [passei a trabalhar] apenas com pratos à la carte”.