Mudo após mais uma derrota, Paysandu se despede da Série C

O Paysandu foi derrotado por 1 a 0 para o Botafogo-PB, na noite deste domingo, e colocou fim na possibilidade de conquistar uma vaga na Série B do Brasileiro de 2022, coisa que vinha se desenhando desde o empate em 0 a 0 com o próprio time paraibano, em Belém. Rodada por rodada do quadrangular o Papão seguia com possibilidades matemáticas de acesso, mas, dentro de campo, o mais do mesmo dava mostras de que só um milagre divino poderia levar ao objetivo.

Ninguém falou sobre o resultado de hoje. Todo mundo mudo, seguindo a cartilha de entrevistas suspensas depois do vexame para o Ituano, na Curuzu. Após o empate diante do Castanhal, pela Copa Verde, o goleiro Paulo Ricardo, sabe se lá como e por qual motivo, mas demonstrando hombridade para encarar o microfone e a câmera, falou com a reportagem da TV Cultura do Pará e tentou justificar o futebol insosso daquela noite.

Mas, também, vamos ser sinceros: falar o quê? Justificar o injustificável. O Paysandu já formou, ao longo da sua história centenária, times com muitas dificuldades técnicas e táticas. Porém, em campo, se via disposição, vontade, motivação, espírito de decisão. Contra o Botafogo-PB, não foi raro se ver uma equipe, ao que parece, satisfeita com o 0 a 0 antes de sofrer o gol. É a alma que move o ser humano. No futebol, claro, um esporte que tem muito do empírico, não é diferente.

O Paysandu teve inúmeros erros fora de campo na temporada. Contratações erradas, chegadas e dispensas de técnicos, falta de um executivo de futebol para, no mínimo do mínimo, falar, através da imprensa, com o torcedor bicolor em um momento crítico como esse, mas foi nítida a pouca, ou quase nenhuma, inspiração desse atual grupo. Não será surpresa se a diretoria fazer uma limpa para o próximo ano. Pouco deve ser aproveitado.

A próxima rodada, dentro da sua casa, diante de um Criciúma que ainda briga por classificação, apenas marcará a despedida melancólica do Paysandu da Série C de 2021. Depois, sabe se lá com qual motivação, vai enfrentar o Castanhal, pela Copa Verde, no que ainda resta dessa temporada. Sim, porque não mostrou motivação alguma por acesso, por qual motivo faria diferente na competição regional? Realmente, antes ficar calado… Por Gustavo Pêna – Belém