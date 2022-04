Uepa divulga oportunidades de intercâmbio em Portugal

Alunos de graduação e pós-graduação da Universidade do Estado do Pará (Uepa) interessados em participar de intercâmbio fora do País, por um período de mobilidade presencial, têm a chance de participar do processo de internacionalização, da Universidade do Porto (U.Porto).

A Uepa divulga que a instituição de ensino superior portuguesa está com as vagas abertas em programas de formação, com mais de 300 cursos disponíveis, envolvendo graduações, mestrado e doutorado. O procedimento para candidatura está disponível no manual de orientação da U.Porto.

De acordo com o professor João Colares, titular da Coordenação de Relações Internacionais (Crein), a Uepa e a U.Porto têm acordo de cooperação acadêmica com a Uepa para a oferta da mobilidade a estudantes das duas instituições.

“A Crein se coloca à disposição da comunidade acadêmica para tirar dúvidas e orientar no procedimento de inscrição. Após sair o resultado, no âmbito da Universidade, vamos pedir que o aluno preencha um plano de trabalho para ser apresentado ao colegiado do curso, formalizando a sua liberação, para que possa fazer esse período de mobilidade na Universidade do Porto”, explicou o professor João Colares.

A cidade de Porto fica ao norte de Portugal, e é a segunda maior cidade do país, com uma área urbana de cerca de 1,3 milhão de habitantes. A U.Porto tem cerca de seis mil alunos estrangeiros, de diferentes nacionalidades.

Para o intercâmbio, podem se inscrever estudantes de qualquer curso, desde que haja a formação correspondente na U.Porto.

Os alunos da Uepa, que se candidatarem, vão necessitar de assinatura e carimbo da Crein. No formulário da candidatura são solicitados a documentação e o histórico acadêmico, além das fotos tipo passe e visto de estudos se for necessário.

O pedido de alojamento deverá ser feito no processo de inscrição. O prazo de submissão das candidaturas para o primeiro semestre deste ano de 2023, será até o dia 21 de maio. Já para o segundo semestre, o prazo se estende até o dia 12 de outubro. De acordo com a Uepa, não será necessário realizar nenhum pagamento à universidade, contudo o custo de vida, em Portugal, deverá ser arcado pelo próprio aluno.

“É muito importante que os nossos alunos possam ter a oportunidade de realizar a mobilidade acadêmica na Universidade do Porto, uma das instituições mais prestigiadas da Europa e do mundo, com uma cooperação já sólida com a Uepa, tanto no âmbito da graduação e da pós-graduação. Isso irá possibilitar o aprofundamento da aprendizagem acadêmica, cultural e humana dos nossos estudantes”, disse o coordenador Colares.

Fonte: Agência Pará