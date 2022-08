Aeroporto de Marabá vai a leilão nesta quinta-feira (18)

Ao menos 15 aeroportos serão leiloados durante a 7ª rodada de concessão, que inclui o Aeroporto de Congonhas e outros do Pará nesta próxima quinta-feira (18). O aeroporto de Marabá João Correa da Rocha está incluído no pacote que contempla Belém, Santarém, Parauapebas e Altamira.

Os ativos serão concedidos à exploração privada por 30 anos. Trata-se da terceira licitação de aeroportos em blocos, cujo leilão poderá ser acompanhado, em tempo real, pelo canal da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) no Youtube ou pela TV B3. O certame tem previsão de atrair R$ 7,2 bilhões em investimentos.

Segundo o Governo Federal, o terminal aéreo de Belém está no bloco Norte II, ao lado do aeroporto de Macapá (AP), com investimento previsto de R$ 875 milhões para ambos. O de Belém, hoje administrado pela Infraero, receberia R$ 741 milhões.

O Aeroporto João Correa da Rocha, em Marabá, embora opere somente voos domésticos, é um dos aeroportos mais movimentados da região norte do Brasil, e também um dos que mais crescem em número de passageiros. Passam pelo aeroporto, em média 30 mil passageiros, principalmente após a pandemia.

Esse aumento faz com que haja uma necessidade crescente de investimentos para a manutenção da qualidade no atendimento nos aeroportos e para a adoção de padrões internacionais de operação. Assim, o governo brasileiro avalia que, como em outros segmentos da economia, a parceria com a iniciativa privada vai viabilizar com mais rapidez os investimentos, a troca de experiências e a absorção das melhores práticas no setor. (A Notícia Portal / com informações de Dol Carajás)