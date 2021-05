COMITIVA DO PSB VISITA SUDESTE DO ESTADO

A comitiva esteve nas cidades de Ourilandia, Xinguara, Bannach, Conceição do Araguaia e Redenção

Em Redenção, a comitiva do PSB reuniu-se com o prefeito do município, Marcelo França Borges(PSD) e o Vereador Rodrigo Universo (PPS). Reforçando compromissos no envio de emenda no valor de R$400 mil para suprir as demandas da cidade.

Além do envio de serviços de emissão de documentos por meio do Projeto Cidadania da SEJUDH, em parceria com o Governo do Estado. Além de uma segunda emenda para o segundo semestre deste ano voltada para o desenvolvimento local.