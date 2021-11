Justiça suspende investigação contra o delegado federal Eguchi na Operação Migrador

A 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, suspendeu as investigações contra o delegado federal Eguchi, realizadas durante a Operação Migrador, da Polícia Federal, em Marabá, sudeste paraense. Eguchi era investigado por supostamente ter vazado informações sobre ações da PF que investigava uma organização criminosa voltada à exploração ilegal de minério de manganês. A liminar também suspende o inquérito policial que tramita na cidade de Marabá, sudeste paraense, até o julgamento definitivo do habeas corpus.

Na decisão da desembargadora federal Maria do Carmo Cardoso, mostra que “a suspensão da ação penal ou procedimento investigatório por meio do habeas corpus, se mostra evidente a inexistência de qualquer elemento indiciário demonstrativo de autoria ou da materialidade do delito ou, ainda, a presença de alguma causa excludente de punibilidade”‘.

A “Operação Migrador” tem como objetivo aprofundar a investigação sobre organização criminosa dedicada à exploração ilegal de minério de manganês, bem como o vazamento de informações de operação da PF realizado, em tese, por servidores da própria instituição.

Ainda no documento, a decisão mostra que “da análise dos autos, é possível identificar, ao menos no atual cenário, questões políticas e pessoais como fatores determinantes para a abertura da investigação que se baseou em denúncia anônima contra o paciente”.

Além disso, o documento reforça que “o agente que recebeu a denúncia é flagrantemente contra os preceitos defendidos pelo paciente enquanto político, eis que o mesmo é conservador e bolsonarista, enquanto que o agente que recebeu a denúncia é o que podemos chamar de uma figura da ‘Esquerda’, conforme consta em suas redes sociais e comentários em páginas online de famoso jornal brasileiro e blog, para conhecimento amplo e inequívoco”.

(Com informações Roma News)