Homem morre com suspeita de envenenamento, em Conceição do Araguaia

Um rapaz foi encontrado morto por vizinhos, na última sexta-feira (4), após avistarem dois homens pulando um muro e fugindo de um quintal, no município de Conceição do Araguaia, no sul do Pará.

O mais curioso do caso é que ao chegarem no local o homem não aparentava sinal de ferimento por arma branca ou arma de fogo e nem outro tipo de lesão corporal notória. No momento que a vítima foi encontrada não tinha identificação, mas depois o corpo foi identificado como sendo de Alessandro Sousa Freitas, de 32 anos.

Na denúncia constava que dois suspeitos tinham sido vistos saindo da casa, mas quando os policiais chegaram ao local os vizinhos alegaram que ninguém viu e nem ouviu nada. Suspeita-se que o homem tenha sido envenenado ou sufocado, mas ninguém sabe ao certo se foi realmente isso que aconteceu. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Conceição do Araguaia, que deverá instaurar inquérito para investigar melhor o que aconteceu com a possível vítima.

Fonte: Sandra Regina de Conceição do Araguaia