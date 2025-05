Equipe de Tucumã conquista 15 medalhas e sobe ao pódio na Copa Sul Paraense de Jiu-Jitsu

A equipe ACMK-Jiu Jitsu, de Tucumã, conquistou 15 medalhas e o 3º lugar geral na Copa Sul Paraense de Jiu-Jitsu, disputada em Redenção. O evento ocorreu neste domingo (18).

Com apenas 16 atletas e dois meses de existência, a equipe mostrou força e potencial ao faturar 6 ouros, 7 pratas e 2 bronzes.

A ACMK é um projeto da Associação Corpo e Mente de Karatê, liderado pelo sensei Bruce Mic Renner, com a coordenação técnica dos senseis Raul Arrais e Thiago Gracie.

Para o sensei Bruce Mic Renner, o bom desempenho dos atletas mostra que a academia está no caminho correto. “Ver essa equipe nascendo e já alcançando um pódio geral em tão pouco tempo é a prova de que estamos no caminho certo. Estamos realizando sonhos e formando cidadãos por meio do esporte”, destacou o sensei Bruce Mic Renner, idealizador da ACMK.

Já o sensei Raul Arrais destacou o nível da competição, o que valoriza ainda mais as medalhas conquistadas pelos atletas.

“Foi uma competição muito disputada, mas nossos atletas mostraram coragem, técnica e união. Essas medalhas representam muito mais que vitórias: são frutos de dedicação diária”, disse o sensei Raul Arrais.

Para o sensei Thiago Gracie, a conquista marca um avanço importante para a arte suave no município de Tucumã e estimula o crescimento da prática da arte marcial.

“Estamos apenas começando. O futuro é promissor para o jiu-jitsu de Tucumã, e nosso compromisso é continuar formando atletas fortes, dentro e fora dos tatames”, completou o sensei Thiago Gracie.

Os senseis também destacaram que o resultado foi possível graças ao empenho dos atletas e ao apoio da Ero Brasil Tucumã e da Prefeitura Municipal, que incentivam projetos esportivos e ampliam as oportunidades para a juventude. (A Notícia Portal com informações do Fato Regional/ Foto: Divulgação)