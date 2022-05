Floresta do Araguaia: Homem é executado com cerca de 15 tiros à queima-roupa

Um assassinato aconteceu na madrugada de domingo (29), por volta das 04h, na cidade de Floresta do Araguaia, sul do Pará. Alex Junior Gomes dos Santos de 23 anos foi morto a tiros logo após entrar em seu carro, que estava estacionado nas proximidades do Espaço Cultural do município.

Segundo testemunhas um homem se aproximou do veículo e efetuou cerca de 15 disparos à queima-roupa. Os demais ocupantes do veículo saíram correndo.

O inquérito policial foi instaurado para apurar as condições em que o crime ocorreu e identificar o autor do homicídio. Algumas testemunhas já foram ouvidas pela polícia. No local do crime, os investigadores encontraram projéteis compatíveis com a pistola 380.

Atualmente Alex morava no município de Conceição do Araguaia, mas já foi morador de Floresta do Araguaia.

De acordo com informações da Polícia Civil, Alex respondia processo criminal por homicídio no estado de Goiás. Além disso, era suspeito de envolvimento em crimes de pistolagem e também teria participação na morte de um colaborador da polícia há cerca de 4 anos. Ao que tudo indica o crime trata-se de uma vingança.