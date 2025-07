Mobilização histórica da OAB-PA chega ao sul do Pará. Tucumã e Ourilândia recebem candidato na corrida pelo Quinto Constitucional no TJPA.

O Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará (OAB-PA) definiu, nesta quarta-feira (25), os 12 nomes que permanecem na disputa pela vaga destinada à advocacia no Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), por meio do Quinto Constitucional.

A seleção foi feita durante Sessão Extraordinária, após sabatina dos 26 candidatos que tiveram as inscrições deferidas. A Comissão de Arguição conduziu os questionamentos, e após mais de cinco horas de apresentações, foi realizada a votação.

A lista duodécima, com paridade de gênero, é composta por seis advogadas e seis advogados:

Advogadas: Anete Penna, Patrícia Bahia, Kelly Garcia, Daniele Ribeiro, Lia Lauria e Roberta Veiga.

Advogados: Jarbas Vasconcelos, Valério Saavedra, Gustavo Amaral, João Paulo Ledo, César Ramos e Hugo Mercês.

Pela primeira vez na história da OAB-PA, a eleição obedeceu aos critérios de paridade de gênero e contou com a aplicação de cotas raciais, validadas por uma Comissão de Heteroidentificação. A votação será online e está prevista para acontecer em agosto. Durante a caminhada de mobilização, o advogado com 37 anos de atuação no Pará visitou os municípios de Tucumã e Ourilândia do Norte durante o dia de segunda – feira (30), dialogando diretamente com a advocacia da região.

A caminhada segue firme. Passamos por Tucumã e Ourilândia do Norte, onde tivemos a oportunidade de dialogar com cada colega que atua na região. Fui muito bem recepcionado e sigo feliz com o apoio que temos encontrado, afirmou o candidato Jarbas Vasconcelos.

Ele também destacou o esforço coletivo da equipe:

Ainda que não tenha podido estar presente, o Dr. Horleandersson Araújo contribuiu ativamente na mobilização junto com os colegas Dr. Fernando Costa e Dr. Lecival Lobato, a quem também agradeço pelo comprometimento e apoio.

O candidato fez ainda um agradecimento especial ao presidente da subseção de Canaã dos Carajás:

Agradeço, de forma especial, ao Dr. Fernando Luiz Gonçalves, que nos acompanhou em toda a agenda. Também registro minha gratidão aos conselheiros seccionais Renato André e Leandro Paixão, que estiveram presentes nessa caminhada e somaram conosco.

A vaga no TJPA será preenchida por meio do Quinto Constitucional, mecanismo que reserva 20% das cadeiras nos tribunais para representantes da advocacia e do Ministério Público, reforçando a pluralidade e a participação de diferentes segmentos jurídicos no Judiciário. (Roney Braga A Notícia Portal/ Fotos: Divulgação)