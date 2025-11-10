Mototaxista foge após causar acidente durante cavalgada

Durante a Operação Cavalgada, realizada neste sábado (8) em Ourilândia do Norte, sudeste do Pará, uma equipe da Polícia Militar registrou um acidente de trânsito envolvendo um mototaxista e outra motocicleta. O caso ocorreu durante o patrulhamento da Guarnição Águia, vinculada ao 36º Batalhão de Polícia Militar (BPM).

Segundo informações repassadas pela PM, na outra moto estavam Dalva Pereira dos Santos e Anais Rodrigues de Araújo, que ficaram feridas após a colisão. O condutor do mototáxi fugiu do local logo após o acidente, sem prestar socorro às vítimas.

Os policiais militares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e permaneceram no local até a chegada da equipe de socorro, prestando apoio às vítimas.

A operação foi coordenada pelo Comando de Policiamento Regional XIII (CPR XIII), sob a supervisão do Coronel Formigosa, e contou com o empenho dos militares SD Foscarim, SD M. Silva e SD Monteiro, integrantes da equipe Águia. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Foto: Divulgação)