PF e CGU apuram crimes contra a Administração Pública e a lavagem de capitais

Belém/PA. A Polícia Federal, com o apoio da CGU – Controladoria Geral da União, deflagrou, na manhã desta terça-feira (2/9), a Operação Expertise. O objetivo é apurar a atuação de organização voltada ao cometimento de crimes contra a Administração Pública e à lavagem de capitais, mediante a contratação fraudulenta de empresas por diversos órgãos públicos estaduais e municipais do Pará, por meio da utilização de recursos federais oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) e do Fundo Nacional de Saúde (FNS).

As investigações revelaram ações que envolvem empresários, servidores públicos e empresas de fachada. O esquema consiste no direcionamento de licitações, adesões irregulares a atas de registro de preços, simulação ou execução parcial de contratos administrativos, repasses de vultosos valores públicos e, posteriormente, o saque em espécie e redistribuição desses recursos entre os agentes integrantes da organização.

O valor total desviado relacionado às irregularidades cometidas é objeto da apuração, sendo que os contratos inicialmente levantados no curso da investigação somam aproximadamente R$ 198 milhões.

A operação, que conta com a participação de 65 policiais federais e 6 auditores da CGU, cumpre 18 mandados de busca e apreensão, bloqueio de ativos no montante de até R$ 198 milhões, afastamento do sigilo bancário e fiscal de 17 investigados, prisão preventiva de 5 investigados, uma medida cautelar diversa da prisão (monitoramento eletrônico), afastamento de 6 servidores públicos e suspensão, por tempo indeterminado, das atividades econômicas de quatro empresas investigadas, incluindo contratos firmados e atualmente vigentes com quaisquer órgãos do estado do Pará e do município de Marituba/PA. As diligências acontecem nos municípios de Belém e Marituba/PA. (A Notícia Portal com Comunicação Social da Polícia Federal no Pará/ Fotos: Divulgação)