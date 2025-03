Grave acidente na BR-155 deixa uma vítima fatal próximo a Rio Maria

Na manhã deste sábado (15), um grave acidente foi registrado na BR-155, a aproximadamente 15 km de Rio Maria, sentido Redenção. Segundo relatos, o motorista de um veículo perdeu o controle da direção ao fazer uma curva, resultando em múltiplos capotamentos.

A vítima fatal foi identificada como José Willians, popularmente conhecido como “Telesena”, despachante da cidade de Redenção (PA). Ele estava em viagem e era acompanhado por uma mulher no veículo.

Um socorrista de Sapucaia, que passava pelo local no momento do acidente, acionou imediatamente a ambulância e a Polícia Militar. Infelizmente, quando a equipe de resgate chegou, constatou que José Willians não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

Nossa equipe segue acompanhando o caso para trazer mais informações sobre as circunstâncias do acidente e eventuais atualizações da investigação. (Emily Dulcio – A Notícia Portal)