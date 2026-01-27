A morte do cão Orelha: brutalidade, comoção e um país em choque

Um episódio de violência extrema contra um animal comunitário mobilizou moradores, ativistas, autoridades e internautas em todo o Brasil e virou símbolo do debate sobre crueldade contra animais e responsabilização social e legal.

No início de janeiro de 2026, Orelha foi encontrado agonizando na Praia Brava com ferimentos graves causados por violência física. Segundo a investigação da Polícia Civil de Santa Catarina, o animal foi agredido com pauladas e outras lesões contundentes, especialmente na cabeça — lesões tão severas que precisou ser submetido à eutanásia em uma clínica veterinária dias depois, diante da gravidade de seu estado.

As autoridades apontam ao menos quatro adolescentes como suspeitos de terem cometido o crime, mas nenhuma prisão foi efetuada até agora. Como são menores de idade, eles respondem como tais e podem ser submetidos a medidas socioeducativas, não à prisão comum.

O caso ganhou projeção nacional após moradores divulgarem fotos e relatos, e levantou protestos públicos na Praia Brava, com moradores pedindo justiça e responsabilização dos acusados.

Nos últimos dias, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão nas casas dos suspeitos e de familiares, focando em evidências e possíveis atos de coação a testemunhas — incluindo indiciamentos de dois pais e um tio dos adolescentes por suposta tentativa de intimidar testemunhas que poderiam ajudar a esclarecer os fatos.

A polícia também negou que exista um vídeo registrando diretamente o momento da agressão, embora esteja analisando mais de mil horas de imagens de câmeras de segurança para reconstruir o caso e identificar claramente os envolvidos. ( A Notícia Portal com informações de Giovanna Noláscio do Gazeta Carajás/ Foto: Divulgação)