Nesta quarta-feira (20), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Redenção, prendeu um homem em flagrante pelo crime de lesão corporal.

As vítimas denunciaram o suspeito na delegacia do município. Diante do relato, os agentes deslocaram até o local indicado e prenderam o investigado em flagrante.

O homem foi conduzido até a unidade policial para o cumprimento das medidas cabíveis, onde permanece à disposição da Justiça. (A Notícia Portal/Luiz Pereira)