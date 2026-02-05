Audiência pública reúne população e autoridades para cobrar melhorias nos serviços da Equatorial em Rio Maria

Foi realizada na manhã desta quinta-feira (5/2), na Câmara Municipal de Rio Maria, uma audiência pública para debater os problemas relacionados aos serviços prestados pela Equatorial Energia, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica nos municípios de Rio Maria e Bannach.

O encontro reuniu centenas de pessoas e diversos segmentos da sociedade civil, entre empresários, comerciantes, produtores rurais e moradores dos dois municípios, além de representantes do poder público local e regional. Vereadores de Bannach também participaram da audiência, reforçando a mobilização conjunta contra as constantes falhas no fornecimento de energia.

Representando a Equatorial Energia, esteve presente João Pedro, que ouviu as reclamações e demandas apresentadas pela população e pelas lideranças locais.

Durante a audiência, foram relatadas queixas recorrentes sobre quedas frequentes de energia, prejuízos ao comércio, à produção rural e à população em geral, além da demora no atendimento e na resolução dos problemas por parte da concessionária.

Também participaram o promotor de Justiça, Franklin Jones Vieira da Silva, vice-prefeito de Rio Maria, Francisco Paulo Dias, Paulinho ( MDB), presidente do Sindicato Rural de Xinguara, Dr. Joel Lobato, presidente da Associação Comercial e Industrial de Rio Maria, Dr. Rony Mesias, e a presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Rio Maria, Sheila Sampaio.

A audiência pública evidenciou a insatisfação generalizada da população de Rio Maria e Bannach com a qualidade dos serviços da Equatorial, reforçando o pedido coletivo por providências urgentes, investimentos na rede elétrica e melhorias no fornecimento de energia elétrica na região. (A Notícia Portal com informações de Ideson Gomes/ Fotos: Divulgação)