Naufrágio na região de Belém provoca o cancelamento da agenda do governador Helder no Sul do Pará

Helder estava cumprindo agenda de campanha eleitoral nesta quinta-feira (08), na região Sul do Pará. Mas, um naufrágio na região de Belém, provocou o cancelamento das demais atividades do dia.

O Naufrágio

Uma embarcação naufragou na manhã desta quinta-feira (08) nas proximidades da praia da Saudade, na ilha de Cotijuba em Belém. De acordo com os relatos de testemunhas, bombeiros e moradores da região, resgatam aos poucos, pessoas que estavam na embarcação e levando para as praias mais próximas. Até o momento, relatos de moradores da região indicam a morte de crianças, adultos e idosos.

Agenda do Helder

Na manhã desta quinta-feira, Helder Barbalho esteve na cidade de Rio Maria participando de um comício, em seguida se dirigiu para a cidade de Bannach onde também cumpriu agenda com demais políticos de sua coligação. Durante a sua visita a Bannach sua equipe foi informada sobre o trágico naufrágio ocorrido nesta manhã em Belém. Helder com a sua equipe cancelaram o restante da programação pelo Sul do Pará e retornaram para a capital. (A Notícia Porta l/ Com informações O Liberal)

Veja o vídeo do naufrágio: