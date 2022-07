Atentado a tiros deixa duas pessoas feridas no sul do Pará

Na tarde desta quarta-feira (6), dois homens ficaram feridos, um deles em estado grave, em uma tentativa de homicídio ocorrida na Avenida Santa Ernestina, no Setor Entroncamento, em Redenção, no sul do Pará.

De acordo com informações, dois indivíduos que estavam em uma motocicleta abriram fogo contra um carro onde estavam as vítimas, que foram alvejadas. Um dos homens que sofreram o atentado foi identificado pelo apelido de “Eltim”. Ele seria bastante conhecido em Redenção.

Ainda não há detalhes sobre as motivações do crime. A Polícia Civil já começou a investigar o caso. (Portal Debate, com Native News Carajás)