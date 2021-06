REDENÇÃO: Contas do ex-prefeito Mário Moreira são aprovadas pelo legislativo

Por unanimidade a câmara de vereadores de Redenção aprovou as contas do ex prefeito de Redenção Mário Moreira referente ao exercício 2004. A seção de julgamento das contas aconteceu na manhã desta quinta feira (24)

O ex prefeito participou da sessão, na tribuna ele disse que suas contas estavam regulares e mereciam ser aprovadas. O vereador delegado Washington (PSL) se manifestou dizendo que era incomum a demora por parte da câmara de vereadores de Redenção para julgar as contas do ex prefeito, tendo em vista que as mesmas tem parecer favorável do Tribunal de Contas desde 03 de dezembro de 2015.O vereador explicou os pontos divergentes que gerou o processo sobre as referidas contas. (Veja o vídeo abaixo).

Ao término da sessão o Mário Moreira disse que justiça foi feita e lamentou ter sido injustiçado com a demora da câmara para votar suas contas, situação que tirou o seu favoritismo na última eleição para prefeito de Redenção. (Veja o vídeo)