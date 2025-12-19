Foragido por latrocínio é preso após troca de tiros durante operação da PM em Xinguara

Um homem foragido da Justiça pelo crime de latrocínio foi preso no fim da tarde desta quarta-feira (18) durante uma operação da Polícia Militar do Pará, no município de Xinguara, no sul do Estado.

O suspeito, identificado como João Domingos de Almeida Filho, era procurado pela Justiça do Maranhão e tinha contra si um mandado de prisão expedido pela 3ª Vara Criminal de Pinheiros (MA). Ele é acusado de ter baleado uma mulher e matado uma criança durante um assalto.

A prisão ocorreu por volta das 18h10, durante a Operação Saturação, coordenada pelo Comando do CPR XIII. Segundo a PM, denúncias anônimas indicavam que o foragido estaria escondido em uma residência localizada na Rua 4, esquina com a Rua Petrônio Portela, onde funcionava uma lanchonete.

Ao perceber a presença policial, João Domingos tentou fugir pulando muros e telhados de casas vizinhas. Durante a fuga, ele foi visto armado e chegou a fazer menção de atirar contra os policiais, que reagiram efetuando disparos. O suspeito não foi atingido, mas acabou caindo de um telhado de aproximadamente quatro metros de altura, sofrendo diversas lesões pelo corpo.

Mesmo ferido, o homem continuou fugindo até ser capturado por policiais militares na Rua Marechal Cordeiro de Farias. Com ele, foram apreendidos um canivete, uma carteira e um celular quebrado.

As armas de fogo que o suspeito ostentava nas redes sociais não foram localizadas durante as buscas. Em um segundo ponto indicado pelo acusado, a polícia encontrou apenas um simulacro de pistola escondido em uma área de mata. Após a prisão, João Domingos foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Xinguara, onde permanece à disposição da Justiça para os procedimentos cabíveis. ( Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Fotos: Divulgação)