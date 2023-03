SÃO FÉLIX DO XINGU: Homem esfaqueia mulher durante confusão em bar

Uma confusão em um bar no sul do Pará foi parar na Delegacia de Polícia Civil. Um homem de 31 anos virou “cavalo do cão” e esfaqueou a dona do estabelecimento.

O caso aconteceu no bar de propriedade de Tainar da Silva, localizado no Distrito de Taboca, no município de São Félix do Xingu, no sul do Pará. De acordo com informações da Polícia Civil, Fagner Bispo Feitosa já sob efeito de álcool, quebrou uma caixa de isopor da dona do bar e se recusou a pagar o valor cobrado pelo recipiente.

Após uma discussão com a dona do estabelecimento, o homem saiu dizendo que voltaria e mataria todas as pessoas que estavam no local. Ao retornar para o bar, Fagner Bispo jogou o dinheiro em cima da mesa e partiu para cima de Tainar, ferindo a mulher com golpes de faca.

Para se defender do agressor, a mulher pegou um taco de sinuca e atingiu o agressor com uma certeira tacada na cabeça do embriagado. Agressor e vítima foram levados para um posto de saúde, onde receberam atendimento médico.

A dona do bar foi transferida para um hospital municipal na cidade de São Félix do Xingu, enquanto que Fagner Bispo foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado pelo crime de tentativa de homicídio.

Fonte: DOL CARAJÁS