Senado analisa nova proposta para dividir o Pará nesta quarta-feira; entenda

Uma nova proposta para dividir o estado do Pará será analisada nesta quarta-feira, 10, pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. O Projeto de Decreto Legislativo (PLS) 508/2019, prevê plebiscito para dividir o estado em duas partes. Os 23 municípios do oeste paraense formariam o estado do Tapajós, com 43% do território.

O PDL tem autoria do senador tocantinense, Siqueira Campos (DEM), e relatoria do senador amazonense, Plínio Valério (PSDB). Entre os municípios que farão parte do novo estado, estão: Alenquer, Almeirim, Aveiro, Belterra, Brasil Novo, Curuá, Faro, Itaituba, Jacareacanga, Juruti, Medicilândia, Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Novo Progresso, Óbidos, Oriximina, Placas, Prainha, Rurópolis, Santarém, Terra Santa, Trairão e Uruará.

A divisão do território paraense foi rejeitada há uma década pela população, com mais de 66% dos votos contra a separação.

Fonte: Fato Regional