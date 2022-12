Colégio Objetivo de Redenção se destaca com aprovação de jovens em vestibular

O colégio Objetivo de Redenção é uma das principais escolas privadas que fazem parte da história educacional do município. Da escolinha “Sonho Infantil” fundada em 1984, passando pelo “Educandário Recanto Infantil”, atualmente, o colégio Objetivo é destaque na educação de Ensino Médio, sendo referência no ingresso de jovens no ensino superior.

Em 2022, o Objetivo manteve o alto índice de aprovação de jovens em faculdades públicas, privadas e no ENEM.

Este ano, 14 alunos foram aprovados:



Milton Neto Garcia Lucena

Medicina Veterinária FIC/ Redenção



Amanda Camila de Souza

Medicina Veterinária Uniube/ MG



Marcos Vinícius Alves de Souza

Medicina Veterinária Uniube/ MG



Bruno Silva Barboza

Direito

PUC/CEUB/BSB/IDP



Leonardo Gomes Piccoli Ghellere

Agronomia

FAZU



Maria Antônia Cavalcante Ferreira

Direito

Fesar



Gian Claude Silveira Xavier

Medicina

Fesar



Allexia Diniz De Lacerda

Odontologia

Unitpac

Itpac



Maria Clara Pereira Coutinho

Arquitetura

Ulbra

Unicesumar



Luíza Inácio Castro

Medicina – Itpac



Alice Tamires dos Santos Santana

Medicina Fesar



Artur Loiola do Carmo

Direito

Uniceub



Guilherme Remor Borges

Medicina Fesar



João Lukas Gomes de Abreu

Engenharia Civil

UFT.

O colégio Objetivo, em nota, parabeniza seus alunos pelo desempenho em seus vestibulares:

“O Colégio Objetivo Unidade Redenção, tem a alegria de parabenizar a competência, o talento e o brilhantismo revelados pelos alunos participantes dos Vestibulares/ENEM 2022.

Tivemos um resultado expressivo dos nossos alunos que foram aprovados em universidades públicas e privadas.

Somos um Colégio comprometido com a formação humana e acadêmica de nossos alunos, por esse motivo sentimo-nos gratificados e orgulhosos com o sucesso de cada um que obteve o passaporte para uma graduação. Parabéns a cada aluno, às famílias que acreditaram no trabalho de nossa equipe e ao corpo docente que procura oferecer o melhor ensino de qualidade.

Venha você também fazer parte desse time vencedor”.

Objetivo, as melhores cabeças sempre.

Veja mais fotos: