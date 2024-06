Novo incêndio causa estragos no Projeto Salobo, em Marabá

Um incêndio registrado na tarde deste domingo (16) destruiu as estruturas do Projeto Salobo III, no município de Marabá. Imagens de um vídeo, gravado por trabalhadores da mineradora Vale, mostram as fortes chamas consumindo os corredores do local, onde é realizado o transporte de cobre por meio de correias e não caminhões.

No vídeo, é possível acompanhar uma grande passarela de cobre caindo no chão após ser derretida com o calor das chamas

Segundo a assessoria, não houve feridos e as causas do incêndio ainda devem ser investigadas.

NÃO É A PRIMEIRA VEZ

Esta não é a primeira vez que ocorre incêndio na mesma estrutura. Em 5 de outubro de 2021, outro incêndio atingiu parcialmente a correia transportadora na mina do Salobo. O local afetado passou por avaliação e as causas do incêndio não foram divulgada à Imprensa, posteriormente.

A produção de concentrado de cobre no Salobo, àquela época, foi suspensa, retornando no final de outubro.

A Vale respondeu apenas com a seguinte nota: “A Vale informa sobre um incêndio ocorrido ontem em uma das correias transportadoras da planta de processamento de Salobo 3, em Marabá (PA). O incêndio foi contido sem vítimas e sem impacto ambiental material. As causas do incidente estão sendo apuradas.

A Companhia está avaliando os impactos do incidente e as medidas necessárias para o restabelecimento dos processos operacionais afetados em Salobo 3. Não há impacto nas operações das usinas de Salobo 1 e 2.

SOBRE O PROJETO SALOBO

Salobo é a principal operação de cobre da Vale e uma das maiores minas de cobre da América Latina, com reservas de 1.8 bilhão t e uma vida útil projetada até 2060. Recentemente foi concluída uma nova expansão, Salobo III, que incluiu a instalação de uma nova usina, que entrou em operação no primeiro trimestre de 2023 e está em fase final de ramp up, que deve ser concluído em meados de 2024. Salobo III vai adicionar, anualmente, 40 a 50 mil toneladas de cobre em concentrado, com a movimentação e processamento de 12 milhões de toneladas de minério. Para 2024, o plano de produção em Salobo prevê um volume acima de 200 mil toneladas de cobre. E nos próximos anos a produção deve se situar em torno de 210 a 250 mil t/ano.

O investimento realizado para a implantação de Salobo III foi da ordem de US$ 1,1 bilhão e trabalharam, durante a construção, quase 7 mil pessoas. A VBM considera possibilidades de expansão futura de Salobo, incluindo o prolongamento da lavra através de mineração subterrânea, de acordo com o presidente da VBM, Mark Cutifani.

Segundo o site Brasil Mineral, a Vale também já estuda a opção de implantação do projeto Salobo IV, que acrescentaria mais 30 mil t/ano de cobre contido em concentrado à capacidade do empreendimento.

(Ulisses Pompeu, com informações do Brasil Mineral).