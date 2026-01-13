Equatorial Pará investe em obra de melhoria na rede elétrica de Canaã dos Carajás e beneficia cerca de 4 mil clientes

Para beneficiar cerca de 4 mil clientes do município de Canaã dos Carajás, no sudeste paraense, a Equatorial Pará realizou neste final de semana uma importante obra de melhoria na rede elétrica da cidade com o recondutoramento, ou seja, a troca, de um quilômetro de rede, um investimento de aproximadamente R$1 milhão.

Recondutoramento é a ação de substituir os cabos condutores de energia elétrica para aumentar a capacidade de transmissão e garantir um fornecimento de energia seguro e confiável, ação necessária para atender à crescente demanda de energia e melhorar a eficiência e a confiabilidade da rede elétrica no município.

Segundo o gerente de Obras e Manutenções da Equatorial Pará, Juarez Rocha, a obra é estratégica para acompanhar o crescimento da demanda e oferecer mais qualidade aos clientes. “A substituição de cabos e demais melhorias realizadas ao longo de todo ano passado permitem modernizar a rede elétrica de Canaã dos Carajás, tornando o seu sistema mais robusto e preparado para atender milhares de clientes com mais segurança, continuidade e eficiência no fornecimento de energia”, destaca.

Segurança – Para a execução do serviço, a Distribuidora realizou um desligamento programado no perímetro onde foi realizado o serviço com duração de seis horas, para a segurança dos clientes e das dez equipes técnicas que atuaram na execução da obra. Seguindo critérios técnicos, os desligamentos realizados pela Equatorial Pará sempre são comunicados previamente e tem como compromisso minimizar impactos.

Comprometida com a melhoria contínua, a Equatorial Pará segue investindo para trazer mais confiabilidade e estabilidade no fornecimento de energia elétrica nas cidades onde atua.