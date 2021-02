ENTREVISTA: Gabriel Salomão preside o Poder Legislativo de Redenção com prudência e sabedoria

O portal AN10 – Notícia entrevistou o vereador mais novo da história do Poder Legislativo de Redenção também o presidente de Câmara Municipal mais jovem do Brasil. Higor Gabriel Salomão foi eleito aos 18 anos de idade e agora ele comanda os trabalhos em uma câmara em que o de mais idade tem 62 anos. Com prudência e humildade ele vai entendendo os caminhos e dirigindo os trabalhos de forma coerente.

Portal An10 Notícia: Gabriel como você avalia o início dos trabalhos em uma área em que você é o menos experiente, porem você é o presidente?

Gabriel: Considero calmo o início dos trabalhos, pretendemos levar essa harmonia durante os quatro anos. Entendemos que os poderes têm que ser harmônicos para o bem do município. Deixo claro que o que for de interesse do município, estaremos buscando e colocando em prática.

Portal An10 Notícia: Em relação a pouca experiência, isso te limita te limita em algum momento?

Gabriel: Quando eu fui eleito eu tinha somente 18 anos, mas completei os 19 anos no dia 27 de novembro. Está sendo tudo muito novo para mim, mas creio que quando fazemos de coração e honestamente a idade não atrapalha, pelo contrário pode até ser um fator que me ajuda. Eu hoje com essa idade tenho uma cabeça aberta para escutar para aprender e sei que se eu errar tenho pessoas para me auxiliar e impedir que possamos errar novamente naquele particular. A responsabilidade de presidir a Câmara Municipal de Redenção é grande, mas eu acredito que a idade não me atrapalha de representar o povo de Redenção.

Portal An10 Notícia: O que você acha que foi decisivo para a sua vitória em uma disputa altamente concorrida?

Gabriel: Primeiramente a Deus, sou um jovem mas tenho muita fé em Deus, creio muito, acho que se não fosse da vontade dele nada disso teria acontecido. Durante minha campanha trabalhamos muito em cima da verdade, até porque não tenho razões para mentir, não me candidatei para me enriquecer. Muitas pessoas me julgavam pela minha idade, falavam que eu não faria uma boa gestão, nesses dois meses já estou conseguindo provar o contrário disso. Durante a campanha vários fatores me deram forças, me ajudaram. Ao ir para as ruas e ver a necessidade das pessoas, da população e quando você tem o dom de ajudar, você começa ainda mais. Quando a gente pode ajudar um pai de família a levar o sustento para dentro de sua casa, levar o sorriso para o rosto de uma criança – sua autoestima aumenta, você se sente melhor. Trago isso seguindo exemplos do meu pai e do meu avô.

Portal An10 Notícia: O seu avô é um homem de história marcante na região e não tem como negar que ele se consolidou como uma liderança empresarial que faz um grande serviço social, como isso influenciou na sua vitória?

Gabriel: Eu creio que a história do meu avô Salomão e a história do meu Pai Fernando, foram 90% responsável pela minha vitória. Os outros 10% foi o dia a dia, a conversa com o povo. Quem conhece meu avô e meu pai, sabe que eles são pessoas que realmente gostam de ajudar e fazem com o coração. Já é da nossa família gostar de ajudar o próximo e um meio que a gente consegue fazer isso em grande escala é através da política, assim como meu tio Adriano que conseguiu se eleger a prefeito lá em Santa Maria.

Portal An10 Notícia: Gabriel, você é muito jovem e a política é aquela coisa de estar e não de ser. Você tem outros planos?

Gabriel: Eu estou cursando a faculdade de direito, estou no segundo ano e pretendo terminar o meu curso. E querendo ou não isso aqui (a câmara) é uma faculdade, a gente ganhar muita experiência, porque são quatro anos. Tenho muito o que aprender ainda, mas creio que com o passar do tempo eu vou adquirir mais experiência. Eu tenho sim planos futuros que ao meu ver é o melhor para Redenção e sei que com passar do tempo esses meus sonhos vão se concretizando.

Portal An10 Notícia: Em relação ao papel do legislativo no que diz respeito a fiscalização do Poder Executivo?

Gabriel: Os poderes são harmônicos, e eu pretendo que assim seja, no que for de interesse do município a câmara vai ajudar, vai fazer o que for preciso para contribuir com o executivo na busca de benefícios para o município. Agora aquilo que não for bom, pode ter certeza que a gente não vai deixar passar, porque eu estou aqui é para isso, para fiscalizar e trazer o melhor para a população de Redenção.

Portal An10 Notícia: O que você deixa como mensagem a população de Redenção?

Gabriel: Digo que sim, sou um jovem, mas idade não define maturidade, se eu não tivesse maturidade, se eu não tivesse uma certa inteligência eu não estaria onde estou hoje, claro que tudo é graças a Deus, Deus que me deu essa oportunidade e ele sabe da minha sabedoria, do meu coração e das minhas pretensões. O recado que deixo para a população de Redenção é que esses meus dois anos à frente do legislativo, serão os melhores da história desta casa. Quero convidar a população que acessem o link da transmissão ao vivo das seções todas as semanas e que entrem no portal da transparência, pois lá tem tudo sobre os gastos. A transparência é uma de nossas prioridades.