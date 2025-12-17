Empresário é assassinado após reagir a assalto em Palmas; irmão lamenta: “Destruíram um sonho”

Um empresário foi assassinado após reagir a um assalto na madrugada desta terça-feira (17), em Palmas, capital do Tocantins. A vítima era proprietária de uma rede de lojas bastante conhecida na cidade.

De acordo com informações preliminares, o empresário foi abordado por criminosos e acabou sendo atingido por disparos de arma de fogo ao tentar reagir à ação. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Familiares relataram que o empresário era um trabalhador dedicado, que construiu o próprio negócio ao longo dos anos. Em entrevista, o irmão da vítima afirmou que o crime “destruiu o sonho” da família e causou profunda comoção entre amigos, funcionários e clientes.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área até a chegada da Polícia Científica, que realizou a perícia. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. Imagens de câmeras de segurança da região devem auxiliar nas investigações. O crime reacende o debate sobre a violência urbana e a sensação de insegurança vivida por comerciantes e empresários na capital tocantinense. ( A Notícia Portal com informações do Jornal do Tocantins/ Fotos: Matheus Dias)