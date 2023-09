XINGUARA: Ladrão entra em Loja e furta vários objetos

Um arrombamento seguido de furto foi registrado no clarear do dia desta quinta-feira (21). O estabelecimento furtado é uma Loja de variedades e produtos eletrônicos localizada na Rua Duque de Caxias, em Xinguara, no sul do Pará.

Uma Câmera de Segurança instalada dentro do estabelecimento mostra toda ação do ladrão. De forma tranquila ele vai pegando os objetos e colocando dentro de uma sacola, depois vai embora tomando rumo ignorado.

Entre os itens furtados pelo ladrão, estão um Notebook e vários outros produtos eletrônicos. As imagens da ação do larapio já está em poder da Policia Civil de Xinguara. (A Notícia Portal/Luiz Pereira)