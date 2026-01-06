Equatorial Pará reforça plano preventivo para o período chuvoso

Com a intensificação das chuvas durante o inverno amazônico, a atenção à segurança e à continuidade do fornecimento de energia se torna ainda mais necessária. Diante desse cenário, a Equatorial Pará mantém uma parceria com a empresa Climatempo, que possibilita o acesso a previsões meteorológicas detalhadas e contribui para uma atuação mais ágil em situações de chuvas intensas.

Segundo Marcelo Costa, gerente do Centro de Operações Integradas da Equatorial Pará, a parceria permite antecipar ações e reforçar a resposta da distribuidora em casos de contingência.

“Monitoramos constantemente as informações meteorológicas em todo o estado. Quando há indicativos de maior risco de chuvas, reforçamos o efetivo em campo e também a equipe de controladores, responsáveis por receber e direcionar as ocorrências registradas pelos clientes”, explica.

Além do monitoramento climático, a distribuidora investe de forma contínua em ações preventivas na rede elétrica. Entre as melhorias estão a substituição das fiações convencionais por cabos do tipo spacer, mais compactos e tecnológicos, que tornam o sistema menos suscetível à ação de agentes externos.

“Essas modernizações contribuem diretamente para a redução dos riscos de desligamentos, mesmo em condições climáticas adversas”, destaca o gerente.

Segurança

Durante o período chuvoso, aumentam os registros de quedas de árvores, que podem atingir a rede elétrica. Nessas situações, a orientação é não se aproximar de fios caídos ou partidos e acionar imediatamente a Equatorial Pará por meio dos canais de atendimento: o 0800 091 0196 ou a atendente virtual Clara, disponível no WhatsApp pelo número (91) 3217-8200.

Confira mais dicas:

•Fique longe das janelas para evitar riscos com vidros quebrados ou objetos que possam ser lançados pela ventania;

•Se estiver dirigindo, permaneça no carro;

•Caso esteja na rua evite tocar em itens de metal ou elétricos, pois podem conduzir eletricidade;

•Afaste-se de árvores e terrenos abertos para minimizar o risco de ser atingido por um raio. ( A Notícia Portal com informaçoes da Equatorial do Pará/ Foto: Divulgação)