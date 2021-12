Parauapebas: Professor é preso em flagrante por exploração sexual e corrupção de menores

Acusado de exploração sexual e corrupção de menores, além de corrupção ativa, o professor Raemison Marques Cardoso, 26 anos, foi preso nesta terça-feira (21), por volta 23h50, e apresentado na 20ª seccional Urbana de Polícia Civil, por membros da Ronda Ostensiva com Apoio de Motos (Rocam) do 23º Batalhão de Polícia Militar de Parauapebas.

Ele trabalha para uma empresa terceirizada prestadora de serviços em uma escola municipal da Vila Palmares II e foi flagrado pelos PMs, na estrada entre a Palmares I e II, fazendo sexo oral em dois adolescentes, um de 14 e outro de 16 anos de idade, dentro de um automóvel.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o flagrante se deu quando a guarnição realizava ronda ostensiva no Bairro Aeroporto, nas imediações do prédio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), quando foi informada por um transeunte de que havia um automóvel Chevrolet Celta, cor vermelha, placas NSU- 3747/Marabá-PA, parado no acostamento da estrada da Palmares II. Ele disse ainda que havia notado uma movimentação estranha no interior do veículo.

A guarnição se deslocou até o local, momento em que se deparou com Raemison Cardoso, professor da rede municipal de ensino de Parauapebas, em companhia dos adolescentes.

Ao ser questionado sobre o que estava acontecendo ali, Raemison nada respondeu. O adolescente de 16 anos, porém, afirmou que o professor os teria convidado a entrar no carro para irem encontrar algumas garotas. O jovem contou ainda que, no trajeto, o professor ofereceu R$ 50,00 para cada um, em troca de sexo oral neles.

Na tentativa de se livrar do flagrante, o acusado, segundo os PMs, teria oferecido a eles o próprio carro em troca de sua liberdade. Não deu certo e todos os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil (Depol) e entregues ao delegado de plantão, Luciano Ramos, para os procedimentos legais. Na Depol, a Reportagem tentou conversar com o acusado, porém ele não quis falar sobre o assunto.

(Com informações Zé Dudu)