Parceria garante internet via satélite às escolas da rede municipal de Redenção

O trabalho em parceria está rendendo bons frutos para Redenção. O deputado federal Joaquim Passarinho não tem medido esforços para articular, junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTIC), os investimentos para a implantação do serviço de internet via satélite em alta velocidade nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Redenção.

Graças a essa parceria, foram contempladas recentemente as escolas José de Anchieta, no setor São José, Marta da Silva, localizada no setor Jardim Ariane e Espírito Santo, na zona rural de Redenção, que passaram a contar com acesso a serviços de conexão à internet em banda larga. O serviço é oferecido pelo GESAC-Programa Governo Eletrônico Serviço de Atendimento ao Cidadão, coordenado pelo MCTIC e executado pela Telebras.

Levar internet em alta velocidade a todas as escolas da Rede Municipal de Ensino de Redenção é uma prioridade do Governo Municipal desde 2018, a Prefeitura de Redenção, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer (Semec), aderiu ao programa “Educação Conectada”. Naquele ano, três escolas da zona rural foram atendidas com acesso gratuito à internet: São Lucas (Mata Geral), Valdineia Morais (Arraiaporã) e Bela Vista (Inajá).

“A gestão do prefeito Marcelo Borges se preocupa e apoia o acesso à internet em alta velocidade, pelos alunos das nossas escolas. É mais uma ferramenta que vai contribuir com o ensino e aprendizagem”, destacou o secretário de Educação, Cultura e Lazer de Redenção, Prof. Vanderly Moreira.

Fonte: Ascom/Secretaria de Educação – Redenção/PA