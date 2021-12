Pau D’arco: Prefeito Fredson anuncia a construção de uma creche no setor Vale da Benção

Na manhã desta quarta-feira (22), o prefeito de Pau D’arco, Fredson Pereira, esteve no FNDE, onde se reuniu em audiência com o deputado federal Joaquim Passarinho e o presidente do FNDE Marcelo Pontes. Na ocasião foi firmado o termo de compromisso para a construção de uma creche padrão FNDE no bairro Vale da Benção, no município de Pau D’arco. A prefeitura vai publicar edital para a licitação dessa grande obra, que vai atender as crianças com educação infantil em tempo integral naquele importante bairro. O valor estimado da obra é de aproximadamente R$ 2 mi.

Enquanto o prefeito Fredson saía da reunião e comemorava este importante feito, a moradora do bairro Vale da Benção, Daiane Rodrigues, recebia a informação por meio do serviço social da prefeitura e também comemorava. Daiane é mãe de três meninas: Vitória 8 anos, Maísa 4 anos e Sofia 3 anos. Ela garante que a chegada da creche vai possibilitar melhoria da sua qualidade de vida, pois poderá trabalhar e garantir renda para a sua família.

(Portal AN10 Play TV – da redação)