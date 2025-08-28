PF apoia MTE em fiscalização de estabelecimentos comerciais em Barcarena

Na manhã desta quinta-feira (28/8), a Polícia Federal prestou apoio operacional aos auditores-fiscais do trabalho, da Superintendência Regional do Trabalho no Pará, durante fiscalização em estabelecimentos comerciais realizada na cidade de Barcarena. A ação teve como objetivo apurar denúncias de possíveis irregularidades relacionadas ao descumprimento da legislação trabalhista.

A atuação da Polícia Federal foi necessária, após tentativa anterior de fiscalização ter sido frustrada por representantes de um dos estabelecimentos, que teriam impedido o acesso da equipe de Auditoras-Fiscais aos ambientes internos da empresa e de realizar inquirições aos trabalhadores, com relatos de intimidações e ameaças às servidoras no local.

Diante do risco à integridade física das auditoras, a equipe do MTE optou por se retirar, solicitando apoio institucional da PF para continuidade das ações que foram realizadas nesta data. (A Notícia Portal com informações da Comunicação Social da Polícia Federal no Pará/ Fotos: Divulgação)