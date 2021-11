Antonio Carlos, conhecido por populares como “Primo”, foi morto a tiros na noite de domingo (28), em uma fazenda no município de Santa Maria das Barreiras.

De acordo com as primeiras informações, homens armados invadiram a fazenda e acabaram matando “Primo”. A Polícia Civil iniciou as investigações do crime.

Os moradores de Redenção estão comovidos com essa morte. Primo era bastante conhecido e querido na cidade.

(Com informações Plantão Redex)