Floresta do Araguaia-PA: Prefeita Majorri e Governador Helder inauguram a praça do produtor

Na tarde desta terça-feira (10) a prefeita Majorri Santiago (PL) e o governador Helder Barbalho (MDB) juntamente com o Deputado Estadual Alex Santiago (PL), autoridades locais e populares inauguraram uma importante obra que foi a Praça do Produtor, considerada a maior e mais bonita praça da região Araguaia.

A praça ocupa o espaço de 549,41 m de comprimento e 20,42 m de largura e é equipada com academia ao ar livre, playground, fontes luminosas e lago ornamental. Anteriormente a prefeitura já havia asfaltado e calçado com bloquetes sete km de ruas de acesso à nova praça. Durante a inauguração o Governador Helder disse que ainda este ano vai liberar convenio para a reconstrução da avenida Orlando Mendonça.

NOVO: A Orlando Mendonça sempre foi um cartão postal e um point de lazer e entretenimento da cidade de Floresta do Araguaia, porém a estrutura deixava muito a desejar. Agora pode se dizer que ali existe a maior e mais bonita área de lazer da região. O monumento ‘Abacaxi’ simbolizando a economia local, agora está de visual novo e ambiente revitalizado. Crianças e pessoas de todas as idades, de Floresta do Araguaia e visitantes comemoraram e desfrutam da moderna praça.

Durante seu pronunciamento a prefeita Majorri se emocionou ao lembrar sua história como moradora do município, se referindo a oportunidade que está tendo de poder trabalhar como prefeita de sua terra natal. Já o governador Helder demonstrou sua satisfação de realizar obras em Floresta do Araguaia em parceria com a prefeitura na gestão de Majorri.

CUSTO: Para construir a praça do produtor foi feito investimento no valor global de R$ 2.892.117,73 mi. A obra gerou cerca de 160 empregos, dentre eles, mais de 100 foram de forma direta, fomentando mais renda para a população local e movimentando a economia da região. (Lourivan Gomes – A Notícia Portal, redação)